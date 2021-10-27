В Волгоградской области мужчина поджег бывшую возлюбленную, посчитав ее ведьмой

Мужчине за поджог бывшей возлюбленной грозит 10 лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новоаннинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с мучениями для потерпевшего. В мае 2021 года местный житель, будучи пьяным, облил бензином и поджег женщину, с которой ранее состоял в отношениях. Потерпевшая получила ожоги головы, шеи, туловища, рук площадью 32%. Также у нее был ожоговый шок 1-й степени и токсемия, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Было установлено, что мужчина и женщина в тот вечер вместе употребляли спортивные напитки. Обвиняемый хотел возобновить отношения, на что получил отказ. Тогда он назвал бывшую спутницу ведьмой, потому что у нее светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Облив женщину бензином из канистры, мужчина поджег ее зажигалкой. Пострадавшая пыталась потушить огонь руками, подсудимый поливал ее водой.

- Когда огонь был потушен, он уложил потерпевшую в кровать и обработал ожоги мазью, после чего женщина уснула. Утром потерпевшей стало хуже, ее подруга вызвала скорую помощь. Очнулась женщина уже в ожоговом центре Волгограда, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.