В Волгоградской области насмерть сбили стоявшего на дороге пешехода

ДТП в Николаевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ночной аварии в Николаевском районе под колесами «Газели» погиб пешеход. В 2.15 на 1-м километре подъездной дороги к Николаевску 44-летний водитель на «ГАЗ-31073» сбил 42-летнего мужчину. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пешеход находился на полосе движения транспортного средства. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне случились еще 2 аварии с участием пешеходов. В Красноармейском районе Волгограда в 16.00 на улице 40 лет ВЛКСМ 31-летний водитель за рулем «Hyundai Tucson» наехал на 10-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении с улицей Пятиморской. Ребенка увезли в больницу. В Волжском под колесами иномарки оказалась 50-летняя женщина. В 17.59 ее сбил 33-летний мужчина, управлявший «Mitsubishi Lancer». ДТП произошло на проспекте Ленина напротив дома №135. Пешеходу потребовалась госпитализация.