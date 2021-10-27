Еще один священник умер от коронавируса в Волгоградской области

Отец Александр скончался от коронавируса. Фото: сайт волгоградской митрополии.

Пандемию коронавиурса по числу жертв уже сравнивают с военным временем – только в Волгоградской области каждый день умирает около 30 человек. Немало среди погибших и представителей духовенства. В Волгоградской области умер уже не один настоятель храма. Вчера, 26 октября из-за осложнений, вызванных ковидом, ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова поселка ОПХ Новожизненское Городищенского благочиния иерей Александр Мухаметов. В начале октября ему исполнилось 73 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в местной епархии, отец Александр служил в хуторе Ветютнев под Фролово, а с 2005-го - в Новожизненском храме Воскресения Христова Городищенского района. Сам он родом из Астраханской области, но еще ребенком переехал с родителями в Сталинград. Увлекался рисованием, писал и реставрировал иконы. Был редактором приходской газеты.

- Выражаем глубокие и искренние соболезнования супруге, детям, родным и близким почившего батюшки, прихожанам храма. Просим Ваших молитв об упокоении души новопреставленного иерея Александра, - обратилась к верующим волгоградская епархия.