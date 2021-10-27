В Волгоградской области к концу недели потеплеет до +14

Потепление задержится в Волгоградской области до первой недели ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередное неожиданное в это время года потепление придет в Волгоградскую область завтра, 28 октября. При переменно облачной погоде без осадков дневная температура поднимется до +9-14 градусов. Но местный ЦГМС прогнозирует, что ночью при этом будет +2...-3º, а местами при прояснении до 8 мороза.

В четверг, 28 октября, в волгоградской области ожидается юго-западный ветер ночью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с.

На следующий день, 29 октября, волгоградский ЦГМС обещает ночью небольшой дождь, днем жители региона осадков не увидят. Ветер сменится на западный с такими же порывами. Воздух днём в регионе все также будет прогреваться до 9-14 градусов, ночью ожидается +2...-3º, при прояснении до 6 ниже нуля.

По данным сервиса Gismeteo, вплоть до 5 ноября в Волгоградской области дневная температура будет варьироваться в пределах 11-19 градусов тепла. Дождливые дни начнутся только со 2 ноября.