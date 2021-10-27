Волгоградец вместо вознаграждения получил уголовное преследование за арсенал оружия

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские изъяли у жителя Тракторозаводского района арсенал оружия и боеприпасов. На дачном участке 62-летнего мужчины были найдены сотня патронов разного калибра, порох, части огнестрельного оружия и предметы, похожие на гранаты. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, почти все объекты пригодны для стрельбы и использования.

Волгоградец рассказал, что в течение нескольких лет собирал личную коллекцию, оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашел во время раскопок. Теперь на него возбудили 2 уголовных дела. Хотя он мог рассчитывать и на вознаграждение.

- Вместо уголовных дел мужчина мог бы получить вознаграждение, если бы добровольно сдал опасные находки в полицию, - отметили в региональном Главке МВД.