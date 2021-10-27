Мэрия Волгограда заплатит 213 миллионов за ремонт 23 улиц города

У компании есть всего 5 месяцев на ремонт 23 улиц. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде определился победитель электронного аукциона, который в апреле 2022 года приступит к ремонту 23 улиц города, в том числе Ангарской, 10 дивизии НКВД, малых проездов на проспекте Университетском и улице Еременко. Администрация Волгограда готова была заплатить 213 миллионов 928 тысяч рублей, ООО «Дорстрой-34» предложило выполнить эти работы за 212 миллионов 858 тысяч. Его и объявили победителем аукциона. За полгода ему предстоит комплексно отремонтировать дорожные объекты во всех районах Волгограда по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили «КП-Волгорад» в мэрии, на объектах нужно будет срезать весь старый асфальт, укрепить основание и уложить два новых слоя дорожного покрытия. Подрядчик должен использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя дороги. В администрации города подчеркивают, что с этим подрядчиком они знакомы, и ранее он уже отремонтировал Кубанскую, Пушкина, Глубокоовражную, Порт-Саида, Глазкова, Советскую, Пражскую и другие.

По условиям контракта у подрядчика есть всего 5 месяцев на ремонт 23 улиц. Приступить к работам он должен с 1 апреля, а сдать объекты – 1 сентября 2022 года.

КОНКРЕТНО

Какие улицы отремонтирует «Дорстрой-34»

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