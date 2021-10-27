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Происшествия27 октября 2021 9:42

На видео попало, как иномарка в Волгограде влетела в торговый павильон

Автомобиль на полной скорости выбросило с проезжей части
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером в Советском районе Волгограде автомобиль влетел в торговый павильон. 29-летний водитель за рулем «Skoda Octavia» ехал по Университетскому проспекту, на пересечении с улицей Краснопресненской он не справился с управлением. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Машину на полной скорости отбросило в павильон.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Чудом удалось обойтись без пострадавших в этой аварии. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

В Волгограде иномарка влетела в торговый павильон
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области