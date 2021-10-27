«Сосновый бор» в Волгограде предложил организовать у себя бесплатный отдых для врачей ковидариев

Фото: "Сосновый бор" готов бесплатно предоставлять отдых волгоградским медикам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области составляет более 400 пациентов. Ситуация остается очень сложной, медики продолжают работать в тяжелейших условиях. «Сосновый бор» предложил на своей базе организовать отдых для работников ковидных госпиталей, больниц и поликлиник. Руководство ресторанно-гостиничного комплекса подготовило открытое обращение губернатору Андрею Бочарову и председателю облздрава Анатолию Себелеву.

В «Сосновом бору» отметили готовность за свой счет взять на себя размещение, трехразовое питание и пользование всеми имеющимися услугами для медработников.

- Это то, что мы можем предложить, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь в это тяжелое время, - говорится в открытом обращении ресторанно-гостиничного комплекса.

Открытое письмо руководства "Соснового бора" губернатору и председателю облздрава

Напомним, накануне на брифинге оперативного штаба отметили большую нагрузку на систему здравоохранения в Волгоградской области. В инфекционных госпиталях развернуто более восьми тысяч коек, в поликлиниках фиксируются большие очереди из-за наплыва пациентов.