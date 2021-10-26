Волгоградка, которой пробили голову в цыганском посёлке, добьётся справедливости

В волгограде возбудили уголовное дело на мужчину, который пробил голову соседке в ходе ссоры в цыганском посёлке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандальная история с нападением на 58-летнюю волгоградку в цыганском посёлке завершилась уголовным делом. Напомним, 17 октября между двумя жителями Верхней Ельшанки возникла ссора. Потерпевшая сделала замечание соседским детям из-за костра возле дома. В конфликт вмешался владелец участка. Соседи начали спорить и бросать друг в друга куски глины. Один из них пробил потерпевшей голову.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 59-летний мужчина сознался в причинении телесных повреждений и раскаивается. Подозреваемый рассказал, что женщина сделала замечание его внукам из-за костра на его участке. Из-за этого они начали кричать друг на друга, затем словесная перепалка переросла во взаимные оскорбления и перекидывания кусками земли и глины через забор. Одним из кусков сосед случайно попал в голову женщине.

Полицейские расценили действия мужчины как побои. По этой статье ему может грозить до двух лет лишения свободы.