Комитет здравоохранения Волгоградской области заявил, что знает об очередях в поликлиниках

Облздрав прокомментировал очереди в волгоградских поликлиниках. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 26 октября, в комитете здравоохранения волгоградской области сообщили, что контролируют ситуацию с очередями в поликлиниках. Они возникают прежде всего из-за большой нагрузки на систему здравоохранения. В регионе развернуто более 8 тысяч инфекционных коек, их необходимо обеспечить кадрами. Медиков привлекают, в том числе, и из волгоградских поликлиник.

На прошедшем брифинге зампредседателя облздрава Николай Алимов рассказал, что специалисты отслеживают обращения граждан о работе поликлиник и об очередях. Ситуацию контролируют в онлайн-режиме. Но кроме того, что врачи работают в условиях повышенной нагрузки на всю систему здравоохранения Волгоградской области, они и болеют также, как другие люди. Николай Алимов отметил, что иногда это не коронавирус, а другие болезни, в том числе связанные с возрастом медиков.

Вторая причина очередей в волгоградских поликлиниках – непривитые пациенты. По словам Николая Алимова, именно такие граждане чаще всего обращаются в поликлиники с простудой. Это 90% очередей, которые скапливаются в медорганизациях.