В Волгоградской области ожидаются морозы до 10 градусов

В Волгограде в среду будет без осадков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области наступила холодная погода, в ночные часы местами не просто заморозки, а настоящие морозы. 27 октября в Волгограде и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС юго-западный ветер в среду подует со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 10-13 м/с.

По области в ночь на 27 октября температура воздуха будет 1...-4º, местами при прояснении ожидаются морозы до -10º. Завтра днем +7...+12°. В Волгограде в ночные часы температура также отрицательная, -2...-4º, днем +9...+11°.