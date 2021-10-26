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Общество26 октября 2021 17:27

В Волгоградской области ожидаются морозы до 10 градусов

В ночь на 27 октября местами будет очень холодно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгограде в среду будет без осадков

В Волгограде в среду будет без осадков

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области наступила холодная погода, в ночные часы местами не просто заморозки, а настоящие морозы. 27 октября в Волгограде и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС юго-западный ветер в среду подует со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 10-13 м/с.

По области в ночь на 27 октября температура воздуха будет 1...-4º, местами при прояснении ожидаются морозы до -10º. Завтра днем +7...+12°. В Волгограде в ночные часы температура также отрицательная, -2...-4º, днем +9...+11°.