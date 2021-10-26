Крымчанину, забившему до смерти волгоградца, грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура Волгограда передала в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Крыма, которого обвиняют в убийстве 64-летнего мужчины из Волгограда. Причиной для расправы стал обычный словесный конфликт, очевидцами которого стали случайные прохожие. Вечером 8 июня преступник, накануне вышедший из тюрьмы, гулял по городу-герою в неадекватном состоянии. Он прицепился к пенсионеру на проспекте Университетском. Избил до смерти и сбежал.

Свидетели вызвали полицию, стражи порядка поймали мужчину недалеко от места происшествия.

- Вину в совершении убийства фигурант уголовного дела не признает. Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району Волгограда. Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.