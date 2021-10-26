В Волгоградской области потратили 220 миллионов рублей на дополнительные койки в ковидариях

В регионе развернули еще 600 коек для пациентов с ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, заболевших становится все больше. В инфекционных госпиталях развернули 8111 коек для пациентов с ковидом. В пиковые значения прошлого года их число было 8200. Как рассказал на брифинге оперативного штаба зампредседателя облздрава Николай Алимов, мощности ковидариев продолжают увеличиваться. На прошлой неделе перепрофилировали под инфекционки 2 роддома.

- Мы наращиваем мощности с учетом ситуации, чтобы держать 10% коечного фонда свободным. За последнюю неделю было развернуто дополнительно 600 коек, перепрофилировали роддом №1 в Тракторозаводском районе, бывший роддом №3, который сегодня входит в состав городской клинической больницы №1 в Кировском районе, - сообщил Николай Алимов.

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области отметил, что дополнительное развертывание мест в ковидариях потребовало выделение из областного бюджета 220 миллионов рублей. К койкам подводится кислород и все необходимое оборудование для лечения коронавируса.

- Койки разворачиваем не просто в поле, все они обеспечиваются достаточным уровнем кислородной проводки. Если бы вакцинация была интенсивнее, может быть, удалось бы избежать таких трат и направить деньги на другие нужды региона. 220 миллионов рублей – это последний транш из регионального бюджета, чтобы обеспечить дополнительные койки всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом. На 220 миллионов сейчас приобретаем 100 аппаратов ИВЛ, 200 прикроватных концентраторов кислорода, кислородную проводку, койки с матрацами и подушками, - подчеркнул Николай Алимов.

В режиме ковидных госпиталей в регионе работает 31 медучреждение. На лечение в них находится около 7,5 тысячи пациентов, за жизнь 412 человек врачи борются в реанимациях.