Новую школу почти на 1300 мест построят в Волгограде

Еще одну школу с рекордным количеством мест возведут в Волгограде. Мэрия ищет подрядную фирму на строительство учебного заведения на 1280 учеников. Здание появится в Дзержинском районе на улице Кортоева. В муниципалитете сообщили, что школу в микрорайоне перспективной застройки достроят в декабре 2023 года.

Школу в Дзержинском районе Волгограда построят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». В качестве основы для проекта взят план образовательного учреждения, признанный экономически эффективным и рекомендованный Минстроем России. Как сообщили в мэрии, аналогов этого проекта в Волгоградской области сейчас нет.

В Дзержинском районе планируется построить здание переменной этажности (2 - 4 уровня). Там разместят 51 класс, спортблок, зрительный зал на 700 человек с помещениями для хранения музыкальных инструментов, декораций и костюмов. В школе на 1280 учеников предусмотрены также библиотека, профильные мастерские, лаборатории и медицинский кабинет, современный пищеблок и обеденный зал. Территорию образовательного учреждения оборудуют для детей с ограниченными возможностями здоровья. У школы обустроят спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.