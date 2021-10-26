Волгоградский облздрав рассказал об одновременной вакцинации от ковида и гриппа

Минздрав разрешил вакцинироваться сразу от гриппа и ковида. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Об этом «КП-Волгоград» сообщил зампредседателя комитета здравоохранения по Волгоградской области Николай Алимов во вторник, 26 октября. Соответствующие изменения уже внесли в инструкции. Такой подход к защите населения от опасных заболеваний одобрили на федеральном уровне.

- Указано, что при одновременной вакцинации прививку необходимо осуществлять в разные части тела. Например, в правую и левую руки, - отметил Николай Алимов.

Напомним, на сегодняшний день более 975 тысяч привились первым компонентом. Впереди нерабочая неделя, но и в эти дни волгоградцы смогут вакцинироваться в ТРЦ «Акварель» (с 30 октября по 7 ноября пункт работает с 9.00 до 18.00 ежедневно).