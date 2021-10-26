Два бара в центре Волгограда наказали за нарушение антиковидных правил

На сотрудниках не было масок и перчаток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В центре Волгограда накануне прошел очередной рейд по проверке соблюдения антиковидных мер. На этот раз в центре внимания сотрудников облпромторга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД стали объекты общепита, торговли и услуг, досуга и развлечений. На нарушениях профилактики коронавируса поймали два бара в Центральном районе - «Друзья» и HARAT'S PUB, сообщили в полиции.

- По результатам зафиксированы нарушения: работа персонала без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток); отсутствие устройств для обеззараживания воздуха и запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания; отсутствие у ряда сотрудников сертификатов о прохождении вакцинации, - рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

Тем не менее, накануне Harat’s Pub в своем инстаграме предупреждал посетителей о том, что не пустят гостей без QR-кода или других подтверждающих документов: «Это касается как гостей, так и артистов. Сотрудники заведения привиты на 100%».

Нашли во время рейда и нарушения правил в сфере розничной продажи алкоголя. По итогам возбуждены административные дела.