Психически больной волгоградец пытался замаскировать убийство жены под несчастный случай

63-летний волгоградец попал в психиатрическую больницу после того, как жестоко расправился над 61-летней супругой и пытался подстроить все так, будто она погибла в пожаре. Преступление он совершил 2 ноября 2020 года в Дзержинском районе города-героя. Сначала мужчина нанес жене много ножевых ранний, а потом зажег свечу, открыл газ и запер комнату с телом женщины. Самое удивительное, что ему удалось скрыться. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Его поймали в Сочи в январе этого года.

- В ходе расследования уголовного дела следователями была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой 63-летнему мужчине рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Суд Дзержинского района вынес соответствующее постановление, опираясь на выводы врачей.