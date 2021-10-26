Микроавтобус из Волгограда разбился в ДТП с КАМАЗом на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Минувшей ночью, 26 октября, в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса из Волгограда. Примерно в 3.30 на 567-м километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», который ехал впереди. Как рассказали «КП-Волгоград» в Госавтоинспекции Ставрополья, микроавтобус двигался по маршруту «Волгоград-Ставрополь».

За рулем «Mercedes» был 42-летний житель Калмыкии, также в салоне находились 2 пассажира. У всех троих ссадины и ушибы, пострадавшим оказали разовую помощь, госпитализация не потребовалась. Полицейские не исключили, что ДТП произошло из-за усталости водителя микроавтобуса. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 30 апреля 2021 года на трассе в Ставропольском крае в аварии с микроавтобусом, легковушкой и фурой погибли и пострадали девочки волгоградской баскетбольной команды. Скончались 5 юных спортсменок из СШОР №2, 12 человек получили травмы. Было предъявлено обвинение водителю «ВАЗ-2109» Максиму Ларионову, который спровоцировал ДТП, выскочив на встречку, водителю микроавтобуса с баскетбольной командой Руслану Нахметову, директору СШОР №2 Татьяне Астафьевой.