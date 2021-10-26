Главврач волжской больницы заявил о рекордном числе пациентов в реанимации

Главный врач больницы Фишера в Волжском просит жителей привиться от ковида, чтобы не попасть под ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские врачи продолжают каждый день бороться за жизни пациентов с коронавирусом. Из-за всплеска заболеваемости и госпитализаций медики призывают горожан сделать прививки от COVID-19, чтобы спасти себя и своих близких. Сейчас в больнице им. Фишера, крупнейшем инфекционном стационаре области, от COVID-19 лечатся больше 600 человек. 50 пациентов – в реанимации. Главврач волжской больницы заявляет, что вакцинированных пациентов среди заболевших меньше всего. Они легче перенесут болезнь, скоро многих из них выпишут. За жизни остальных пациентов врачи борются каждый день.

- За этими сотнями окон находятся более 600 человек, только несколько окон это палаты пациентов, которые успели привиться. Они перенесут заболевание в лёгкой форме, уже скоро мы их выпишем, говорит главврач больницы Фишера Роман Морозов в своём обращении в Instagram.

- Значение слова Шанс - это условие, которое может обеспечить успех, удачу; возможность! Воспользуйтесь своим Шансом сделайте прививку и подарите себе возможность Жить, испытывая успех,радуясь каждому дню, - комментируют обращение врача волгоградцы.

- Мы постараемся спасти всех и каждого. Помогите нам спасти вас. Сделайте любую прививку от ковида, - попросил жителей области Роман Морозов.