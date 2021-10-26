Волгоградец опрокинул на себя мангал и сгорел заживо

Следователи СУ СКР проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком проводит проверку по факту гибели 38-летнего мужчины, который опрокинул на себя мангал и сгорел заживо. Трагедия произошла вечером 25 октября в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе. Именно там один из местных жителей обнаружил обгоревшее тело волгоградца.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, погибший временно проживал у знакомого на даче. Из-за нездорового образа жизни имел проблемы с ногами. Мангал мужчина разжег, чтобы подогреть себе пищу. По неосторожности опрокинул на себя жаровню и загорелся. Поблизости никого не было, затушить пылающую одежду он, увы, не смог. В итоге погибший получил серьезные ожоги лица, грудной клетки, конечностей.

В настоящий момент следователи проводят процессуальную проверку.