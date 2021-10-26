Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 12:16

Волгоградские парламентарии планируют упростить закон об объектах культурного значения

Памятники станет проще исключать из соответствующего госреестра
Вероника Подгорнова
Вероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Депутаты Волгоградской области решили усовершенствовать закон об охране памятников культуры. Внести в список таких объектов могут местные и региональные власти, но правом исключить из реестра обладает только правительство России. Из-за этого несовершенства с восстановлением объектов могут возникнуть проблемы. В качестве примера волгоградские парламентарии привели здание кинотеатра «Юбилейный».

«Юбилейный» является объектом культурно-исторического наследия регионального значения. Реконструировать постройку могут только организации со специальной лицензией после разрешения федерального центра. Инвесторы не хотят вкладывать огромные средства в такой «проблемный» объект. А снести разваливающееся здание кинотеатра также запрещено законом об охране памятников культуры.

Поэтому депутаты Волгоградской области на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступили с идеей предоставить субъектам право исключать объекты культурного наследия регионального и муниципального значения из единого госреестра памятников истории и культуры России. Сейчас для этого проводится долгая и многоуровневая правовая процедура, даже если памятника уже фактически нет или он почти полностью разрушен.

- На каждый объект культурного наследия необходимо разработать так называемый предмет охраны, проекты зон охраны, установить границы территории, градостроительные регламенты и так далее. Все это требует значительных финансовых затрат. Мы считаем, что в целях эффективного расходования бюджетных средств, а также в интересах дальнейшего комплексного развития территорий, целесообразно дать право субъектам самостоятельно исключать из госреестра объекты культурного наследия регионального и муниципального уровня, - рассказала председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татьяна Бухтина.

Идею волгоградских парламентариев одобрил профильный комитет ЮРПА, инициативу обсудили на Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации 22 октября 2021 года.