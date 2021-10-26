Волгоградские парламентарии планируют упростить закон об объектах культурного значения

Депутаты Волгоградской области решили усовершенствовать закон об охране памятников культуры. Внести в список таких объектов могут местные и региональные власти, но правом исключить из реестра обладает только правительство России. Из-за этого несовершенства с восстановлением объектов могут возникнуть проблемы. В качестве примера волгоградские парламентарии привели здание кинотеатра «Юбилейный».

«Юбилейный» является объектом культурно-исторического наследия регионального значения. Реконструировать постройку могут только организации со специальной лицензией после разрешения федерального центра. Инвесторы не хотят вкладывать огромные средства в такой «проблемный» объект. А снести разваливающееся здание кинотеатра также запрещено законом об охране памятников культуры.

Поэтому депутаты Волгоградской области на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступили с идеей предоставить субъектам право исключать объекты культурного наследия регионального и муниципального значения из единого госреестра памятников истории и культуры России. Сейчас для этого проводится долгая и многоуровневая правовая процедура, даже если памятника уже фактически нет или он почти полностью разрушен.

- На каждый объект культурного наследия необходимо разработать так называемый предмет охраны, проекты зон охраны, установить границы территории, градостроительные регламенты и так далее. Все это требует значительных финансовых затрат. Мы считаем, что в целях эффективного расходования бюджетных средств, а также в интересах дальнейшего комплексного развития территорий, целесообразно дать право субъектам самостоятельно исключать из госреестра объекты культурного наследия регионального и муниципального уровня, - рассказала председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татьяна Бухтина.

Идею волгоградских парламентариев одобрил профильный комитет ЮРПА, инициативу обсудили на Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации 22 октября 2021 года.