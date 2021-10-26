Налоговые инспекции Волгоградской области приостановят прием

Попасть в налоговую после 8 ноября можно будет только по предварительной записи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом налоговые инспекции Волгограда и области в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года включительно приостановят прием посетителей в операционных залах. С 8 ноября попасть к специалистам можно будет только по предварительной записи, сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

- Прием налогоплательщиков с 8 ноября 2021 года возобновится исключительно через интерактивный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», - рассказали в управлении.

В налоговой отмечают, что все то, что можно сделать в операционных залах инспекций ФНС, можно сделать и дистанционно, без личного визита. Для этого на сайте службы имеется более 70 сервисов. Через личный кабинет можно узнать задолженность, оплатить налоги, получить разъяснения, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, и многое другое. Также консультации можно получить по номеру 8-800-222-22-22.