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Происшествия26 октября 2021 11:35

В Волгограде контрактник ножом хотел убить незнакомого мужчину

За покушение на убийство военнослужащий проведет в тюрьме 8 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Суд наказал контрактника лишением свободы в колонии строгого режима

Суд наказал контрактника лишением свободы в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему контрактный службы за покушение убийство. 11 июня 2021 года 26-летний Николай Явкин и его сослуживец были в бане. Там они встретили незнакомого им мужчину, который, будучи пьяным, попросил их подвезти до дома. По дороге в автомобиле возник конфликт. Явкин, находясь за рулем, свернул с дороги и припарковался недалеко от парка «Сказка» в Ворошиловском районе. Контрактник вышел из машины ударил кулаком мужчину кулаком по лицу, а затем ножом в лопатку и шею. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Военнослужащий полагал, что убил нового знакомого, который не подавал признаков жизни, вытащил его из авто и уехал. Однако мужчина остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

На суде Явкин полностью признал вину. Гарнизонный суд наказал его лишением свободы сроком на 8 лет. Сидеть он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.