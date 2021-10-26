В 2021 году волгоградцы поставили рекорды по больничным

Волгоградцы все больше времени проводят на больничном. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2021 году в Волгоградской области из-за осложнения ситуации с коронавирусом резко выросло количество больничных листов и продолжительность периода нетрудоспособности. Рекордными стали и суммы выплат, в том числе на погребение умерших работавших волгоградцев и несовершеннолетних членов семей, сообщили в Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования.

По данным фонда, за 9 месяцев этого года волгоградцы пробыли на больничном на 26% дольше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Если сравнивать с допандемийным 2019-м - на 59,2% дольше. Более 330,6 тысячи листков временной нетрудоспособности оформили в этом году жители региона – это на 6,7% больше, чем в прошлом. При этом продолжительность одного больничного выросла в среднем на 16,7% и составила 14,71 дня. Выплаты по временной нетрудоспособности выросли до 4,1 миллиарда рублей, а средняя сумма пособия за день стала больше на 5,5%.

Все чаще приходится ФСС перечислять семьям и выплаты на погребение умерших работавших волгоградцев, а также на умерших несовершеннолетних детей. В первом полугодии таких выплат было 621 - это на 24,2% больше по сравнению с прошлым годом. Всего по итогам 9 месяцев родственники умерших получили 6 миллионов рублей, сумма выросла на 58,4%.

- Статистика Фонда бесстрастна и показательна. Беспрецедентный рост расходов на оплату больничных и на погребение умерших работающих граждан в 2021 году даже по сравнению с 2020 годом – первым годом пандемии - говорит сам за себя, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Павел Гладких.