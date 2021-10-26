Волгоградцы смогут привиться от коронавируса в «Акварели» в нерабочие дни

Пункт вакцинации в "Акварели" будет работать с 30 октября по 7 ноября в обычном режиме. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прививочный пункт в ТЦ «Акварель» в Волгограде готов принять желающих получить вакцину от коронавируса в предстоящие нерабочие дни. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ТРЦ, пункт вакцинации будет работать с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 18:00.

Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер и для пенсионеров. Чтобы привить всех, пункт вакцинации в «Акварели» продлил время работы. В будние дни получить защиту от ковида можно с 10:00 до 19:00, в выходные с 9:00 до 18:00. Посетителей предупреждают, что возможны получасовые перерывы.

Прививки в ТРЦ «Акварель» проводят врачи ГУЗ «Клиническая больница 11». В пункте достаточно доз «Спутника» и «Лайта». Медработники проконсультируют, какая вакцина подходит. Например, тем, кто не прививался и не болел, рекомендуют двухкомпонентный препарат, а остальным, в том числе людям пожилого возраста, однокомпонентный. Предварительно нужно записаться, с собой взять паспорт, полис, СНИЛС.