Под Волгоградом женщина на BMW вылетела в кювет

Авария произошла утром 25 октября в Камышинском районе Волгоградской области на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». В 9.28 часов 27-летняя женщина за рулем BMW ехала по федеральной дороге со стороны Саратова в сторону Волгограда. На 497 километре она потеряла управление над иномаркой и чуть не погибла.

- Она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в левый кювет. В результате ДТП водитель автомашины «БМВ» с травмой госпитализирована, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что 25 октября инспекторы ГИБДД задержали 17 пьяных водителей и зафиксировали 701 нарушение ПДД,