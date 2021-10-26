Жители элитного комплекса «Волжские паруса» накопили полмиллиона долга за свет

Сотня жильцов элитных высоток на берегу Волги не платят за электричество. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде энергетики продолжают бороться со злостными должниками. Среди них много людей, которые вполне могут позволить себе расплатиться за электричество. На этот раз «Волгоградэнергосбыт» готовится ограничить электроснабжение за долги в ЖК «Волжские паруса» и ЖК «Прибрежный». Собственники престижных квартир задолжали более 450 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно, сообщили в компании.

Так, владельцы 41 элитной квартиры в «Волжских парусах» за полгода в суме накопили почти полмиллиона рублей долга за электричество. Максимальные суммы задолженности достигают 50 тысяч рублей. А в жилом комплексе «Прибрежный» сразу 59 неплательщиков. Всем жильцам элитных высоток, чей долг за свет больше 5000 рублей, ресурсники направили уведомления о вводе ограничений. После будут разбираться с теми, у кого задолженность за электричество меньше.

- Должникам стоит помнить, что после отключения за долги повторное подключение электроэнергии будет платным. Пока же у них есть возможность обойтись погашением задолженности и пени, - отметила советник генерального директора ПАО «Волгоградэнергосбыт» Анастасия Кузнецова.

В начале октября столкнуться с ограничениями пришлось должникам еще одного престижного жилого комплекса - «Бейкер-стрит» в Дзержинском районе. После получения уведомлений часть из них сразу оплатили свои долги.