В Волгоградской области смертность среди мужчин выше в 4 раза, чем среди женщин

В Волгоградской области выросла смертность среди трудоспособного населения Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградской области смертность среди мужского населения примерно в 4 раза выше, чем среди женского. В 2020 в регионе скончались 7196 человек трудоспособного возраста, среди них умерли 5664 мужчины в возрасте 16-60 лет и 1532 женщины, которым было от 16 до 55 лет. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата. Среди волгоградцев старше трудоспособного возраста в прошлом году ушли из жизни 32 010 человек, умерли 13 627 мужчин и 18 383 женщины.

В 2019 году смертность среди жителей трудоспособного возраста в Волгоградской области была меньше. Погибли 5989 человек, среди которых были 4768 мужчин (16-59 лет) и 1221 женщина (16-54 года).