Волгоградцев заманивали на распродажу якобы кожаной обуви большими скидками

Фото: Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор по Волгоградской области проверил подозрительное объявление о распродаже кожаной обуви со скидками до 70%. Как выяснилось, покупателей нагло вводили в заблуждение. Листовки с рекламой торговой точки в Краснооктябрьском районе появились на улицах города-героя и привлекли внимание волгоградцев. Многие поспешили на распродажу, ведь она длилась всего один день. Поехали туда и инспекторы надзорного ведомства. 20 октября сотрудники Роспотребнадзора выявили массу нарушений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, обувью торговал не ИП или юрлицо, а обычное физлицо. На товаре не было маркировки, в коробках известных фирм нашли явную подделку, да и товар был явно не из кожи. Вдобавок покупатели не получали чеков, а, значит, не могли вернуть или обменять товар, как положено по закону.

- После появления сотрудников Управления, продавец сразу же свернул свою торговлю и увёз продукцию. Управлением информация о незаконной торговле была направлена в правоохранительные органы, - уточнили в Роспотребнадзоре.