В Волгограде следователи организовали проверку после высадки ребенка-инвалида из трамвая

Следственный комитет проводит проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде региональное Следственное управление СКР организовала проверку после высадки ребенка-инвалида из трамвая. Кондуктор общественного транспорта выгнала девочку из-за того, что у нее не сработала транспортная карта. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного следкома, проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

- Также дана надлежащая правовая оценка лицам, причастным к инциденту, - отметили в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, накануне стало известно, что кондуктор трамвая №10 выгнала из салона девочку вечером 23 октября. Ребенку-инвалиду по зрению пришлось добираться до дома пешком. Ее мама обратилась в МУП «Метроэлектротранс», чтобы кондуктор понес наказание за свой поступок.