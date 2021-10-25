В Волгоградской области из-за вспышек ОРВИ на карантин закрывают школы и детсады

В сезон простуд болеют и взрослые, и дети. Школы закрывают на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 25 октября, региональный Роспотребнадзор сообщил о закрытии 4 школ и групп в 31 детсаду из-за вспышек ОРВИ среди жителей Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства, недельный эпидпорог превышен на 16%. В основном болеют взрослые, но и детей тоже не минут сезонные заболевания. Речь о таких вирусах как риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, бокавирус и COVID-19.

Между тем в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Волгоградцам предлагают привиться от гриппа и коронавиурса. И если гриппом в области еще никто в этом году не заразился, то ковидом болеют очень многие.

- По состоянию на 22 октября 2021 года привито от гриппа 620,4 тысяч человек, что составляет 25% от численности населения в регионе. В текущем году необходимо охватить 60% от численности населения региона, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.