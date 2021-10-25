Генеральная прокуратура утвердила обвинение бывшему вице-мэру Волгограда

Уголовное дело было передано в суд Фото: Алексей ФОКИН

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинение в отношении двоих волгоградцев, среди которых бывший вице-мэр Андрей Доронин. Экс-чиновник вместе с сообщником идут по уголовному делу за мошенничество на сумму свыше 14 миллионов рублей. Как рассказали в Главном управлении Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, обвиняемые предложили освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование индивидуального предпринимателя. Мужчина обвинялся в мошенничестве в сфере страхования, легализации преступных доходов и других преступлений.

От супруги мужчины Доронин вместе с сообщником получили 14 миллионов рублей. Всего они планировали взять с родственников обвиняемого 30 миллионов. Однако потерпевшие отказались передавать оставшуюся сумму, потому что предложившие сделку со своей стороны бездействовали, и обратились в полицию. Расследование проводило Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Волгограда.

Напомним, бывший вице-мэр Андрей Доронин уже был осужден на 3 года тюрьмы за мошенничество в размере 2,5 миллиона рублей.