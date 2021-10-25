Волгоградская прокуратура отстаивает в суде право жителей Трехостровской на чистую воду

С водой в станице совсем плохо. Фото: Волгоградская областная прокуратура

Прокуратура Иловлинского района Волгоградской области направила в суд иск о признании незаконными действий органов власти, которые оставили жителей станицы Трехостровской без надежды на чистую воду. Сейчас водопровод в станице не выдерживает никакой критики, а чиновники неправомерно исключили станицу из региональной программы реконструкции системы водоснабжения, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: Волгоградская областная прокуратура

В июле прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверяли систему водоснабжения станицы Трехостровской. Выяснили, что она находится в ненадлежащем техническом состоянии. Система фильтрации отсутствует, а качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствует нормам. Плюс к этому оказалось, что реконструкция системы водоснабжения станицы ранее была включена в подпрограмму «Чистая вода», но в июле 2021 года региональный комитет ЖКХ убрал ее из плана. Основанием стало письмо из администрации Иловлинского района, в котором сообщалось, что при расчетах стоимость работ превысила объемы, рекомендуемые Минстроем.

- Как показала проверка, расчеты стоимости выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта администрацией Иловлинского района не выполнялись. Таким образом, в комитет представлены недостоверные сведения, которые не были надлежащим образом проверены, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.