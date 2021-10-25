В организациях Волгоградской области пройдут рейды по поиску непривитых от COVID-19

Патрульные проверят сотрудников - а все ли привиты от ковида? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 октября патрульные группы нагрянут с рейдами на предприятия Волгоградской области и проверят, как руководители и сотрудники соблюдают требования губернатора и Роспотребнадзора. Речь об обязательной вакцинации от COVID-19. Именно с сегодняшнего дня в кафе, столовые, бани и сауны, МФЦ и даже междугородние автобусы без сертификата о прививке от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста не попасть.

В состав межведомственных групп войдут представители администраций, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора. Рейдовые мероприятия будут проходит регулярно. Юрлица и ИП, деятельность которых связана с местами массового скопления людей, уже должны были позаботиться о наличии у своих работников документов о вакцинации. Искать будут не только непривиых работников, но и безмасочников. Соблюдать требования должны как сотрудники, так и люди.

Согласно административному кодексу, за нарушения юрлица ждут большие штрафы – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. ИП могут оштрафовать в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.