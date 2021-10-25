В Волгограде 26 октября электричество отключат в пяти районах

В Волгограде продолжается профилактика электрооборудования Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде продолжаются плановые отключения электричества. 26 октября в городе без света останутся жители пяти районов, специалисты продолжают готовить оборудование к холодам. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг- Волгоград», во вторник электроснабжение временно будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском, Советском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

В Кировском районе с 11.00 до 17.00 обесточат адреса: улица Быстрова, 167-187; улица Турбинная, 165-181, 166а-180; улица Денисенко, 171-201, 205-241, 160-188, 192-226; улица Стрельца, 178-204, 129-147; улица Пожарского, 231, 232. С 9.00 до 17.00 свет отключат в переулке Залесском, 1 и на улице Армавирской, 1-3.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Городовикова, 21-35, 22-30 и переулка Шлюзового, 4-16.

В Советском районе электричества не будет с 8.00 до 17.00 по адресам: улица Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г; переулок Мостового, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23; улица Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; улица Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8.

В Краснооктябрьском районе свет отключат в 9.00 и вернут после наступления темноты в 18.00 на улице Аграрной, 21-43, 34-38, 47 и на улице Окраинной, 1б-19б, 1-19, 2-18.

В Тракторозаводском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 12.00 на улице Николая Отрады, 6, 8 и на улице Набережная Волжской Флотилии, 1.