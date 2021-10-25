Убивает молодых: от ковида умирают волгоградцы в возрасте от 30 до 40 лет

Жертвами ковида становятся молодые волгоградцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Печальные рекорды бьет статистика умерших от коронавируса: в понедельник, 25 октября, оперштаб Волгоградской области сообщил о 30 жертвах ковида. Это самые большие цифры по смертности. В списке погибших, увы, не только люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями. Очень много молодых мужчин и женщин в возрасте от 30 до 40 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, за сутки умерли 11 мужчин (в возрасте 37, 38, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 67, 79, 82 лет) и 19 женщин (в возрасте 34, 49, 56, 62, 64, 66, 68, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 75, 79, 86, 87, 90, 92 лет).

Что касается географии смертности, то большинство умерших жили в Волгограде (12). Среди умерших жители Михайловки (5), а также Фроловского (3), Городищенского (2), Быковскиого, Даниловского, Жирновскиого, Иловлинского, Калачевского, Клетского, Котельниковского, Серафимовичского районов (по 1).

Всего ковид убил 3383 жителя Волгоградской области.