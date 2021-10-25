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Происшествия25 октября 2021 13:43

На юге Волгограда грузовик влетел в трамвай

Из-за аварии изменилась схема движения маршрута №11
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Красноармейском районе Волгограде 25 октября произошла авария с участием грузовика и трамвая. В 11.25 на улице 40 лет ВЛКСМ автомобиль не притормозил перед рельсами и влетел в движущийся трамвай №11. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, общественный транспорт ехал без пассажиров, водитель и кондуктор не пострадали.

- У трамвая повреждены правый борт и пантограф, - отметили в администрации города.

Из-за аварии трамваи маршрута №11 разворачиваются через депо. Измененная схема движения будет действовать, пока не устранят все последствия ДТП.