В Волгоградской области на складе гипермаркета ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В холодильной камере нашли инфицированное мясо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В логистическом центре в Городищенском районе Волгоградской области установили карантин из-за африканской чумы свиней. Зараженное мясо нашли в холодильнике на складе в Ерзовке на улице Промышленная, 10. По этому адресу находится логистический центр АО «Тандер», компания владеет сетью магазинов «Магнит». Постановление о карантине, установленного с 22 октября, подписал вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, ограничительные мероприятия будут действовать в течение 30 дней после завершения очага АЧС. Специалисты должны изъять и уничтожить всю продукцию свиноводства из холодильной камеры, где нашли инфицированное мясо. Также в помещении, где выявили зараженные продукты, смогут находиться только специалисты ветеринарной службы и привлеченный для ликвидации зараженного мяса персонал логистического центра. Во время карантина на складе запретили перемещение и перегруппировку свиней, их ввоз и вывоз, убой, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма, передвижение транспорта.

Африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Однако необходимо выявлять вирус, чтобы он не распространялся в хозяйствах среди животных. Напомним, 19 октября карантин ввели в двух гипермаркетах «Лента» в Волгограде и Волжском.