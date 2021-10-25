Портал Сравни.ру выбрал 6 наиболее привлекательных предложений по ипотеке для самых молодых

Фото: банка Уралсиб.

«Строящееся жилье» и «Готовое жилье» - так называются ипотечные услуги банка Уралсиб для заемщиков возрастом от 18 лет. Эти продукты были отмечены как одни из самых выгодных в шестерке лидеров-банков, выступающих с подобными предложениями. Программы разработаны с максимальным учетом возрастных компетенций клиентов и ориентированы на то, чтобы молодые россияне получили возможность как можно быстрее обзавестись собственной жилплощадью.

Помимо этого, сегодня банк предлагает большой выбор ипотечных кредитов, где каждый заемщик может подобрать для себя оптимальный вариант. Продолжают действовать программы государственной поддержки, в том числе – для семей с детьми. Можно приобрести в ипотеку готовые «квадратные метры», либо находящиеся на стадии строительства. Или рефинансировать жилищный кредит, взятый у другого банка. Или выбрать недвижимость, находящуюся в залоге у сторонней финансовой организации, оформив кредит через банк Уралсиб.

Чтобы подробнее ознакомиться со всеми возможностями современного ипотечного кредитования, подобрать подходящий вариант и оформить заявку, достаточно позвонить по телефону 8-800-250-57-57, зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо проконсультироваться со специалистом банка в любом ближайшем отделении.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»