Волгоградских пенсионеров грабят под видом переписи населения

У настоящих переписчиков есть специальная форма. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

С 15 по 14 ноября по стране проходит Всероссийская перепись населения. И с ее началом стали фиксироваться случаи грабежа граждан. В Волгограде в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка. Под видом переписчиков к ней пришли двое мужчин, которых она впустила в квартиру. Пока один из них задавал отвлекающие вопросы, другой осмотрел жилплощадь и украл 10 тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, из-за возраста пожилая женщина не запомнила примет лжепереписчиков.

У мужчин не было ни документов, удостоверяющих, что они переписчики, ни специальной формы. А у специалистов, которые обходят в рамках переписи дома и квартиры граждан, есть специальные отличительные атрибуты.

- Квартиры и домовладения жителей региона посетят переписчики, у которых в обязательном порядке имеется форма с логотипами Всероссийской переписи населения, удостоверение, бейдж с именем и фамилией и паспорт. Удостоверение содержит логотип Всероссийской переписи населения, эмблему Федеральной службы государственной статистики, герб Российской Федерации, QR-код с переходом на сайт Всероссийской переписи населения 2020 года, номер, фамилия, имя, отчество, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские просят не открывать дверь лицам, у которых нет отличительных признаков, и не верить их словам. При необходимости нужно звонить по телефонам 02 и 112.