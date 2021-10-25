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Общество25 октября 2021 11:26

В Волгоградской области средний размер пенсии составляет около 15 тысяч рублей

В регионе она выше, чем в среднем по ЮФО
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области средняя пенсия составляет 14 901 рубль

В Волгоградской области средняя пенсия составляет 14 901 рубль

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средний размер пенсии в Волгоградской области в 2021 году составил 14 901 рубль. Такие данные приводит Росстат. В регионе пенсионеры получают выплаты больше, чем в среднем по Южному федеральному округу, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Федеральной службы госстатистики. На юге страны она составляет 14 467 рублей, в целом по стране – 15 744 рубля.

В ЮФО средняя пенсия выше, чем в Волгоградской области, только в Севастополе – 15 203 рубля. В прошлом году волгоградские пенсионеры в среднем получали выплаты в размере 14 110 рублей.