В Волжском столкнулись легковушка и ПАЗик: двое в больнице

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух человек госпитализировали с места аварии вечером 24 октября в Волжском. ДТП произошло в 20.50 часов на улице Кирова, где столкнулись «ПАЗ» и «Лада Приора». В итоге водителя «Лады», 24-летний мужчина, и его 22-летняя пассажирка получили травмы. Инспекторы ГИБДД выяснили обстоятельства дорожного происшествия.

- 60-летний водитель «ПАЗ-32054», следуя по улице Кирова напротив дома №11В при развороте не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада Приора», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.