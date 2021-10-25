В Волгоградской области с 26 октября временно отключат телевидение

С 26 по 29 октября в Волгоградской области будет профилактика тв-вещания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ряд населенных пунктов на неделе останется без телевидения. С 26 по 29 октября в регионе будут проходить профилактические работы, из-за которых будет отсутствовать вещание. Голубые экраны не смогут посмотреть жители трех городов, двух сел и одной станицы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в волгоградском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети, 26 октября пакеты каналов РТРС-1 и РТРС-2 с 8.00 до 14.00 отключат в Котельниково и с 10.00 до 16.00 в селе Липовка Ольховского района. Также во вторник с 9.00 до 15.00 будет профилактика каналов РТРС-1, РТРС-2 и станции «Радио России» в городе Новоаннинский.

В станице Преображенской Киквидзенского района профилактика пакетов каналов РТРС-1 и РТРС-2 была запланирована на 27 октября с 09.00 до 15.00. В этот же временной промежуток останутся без телевидения жители села Лобойково Даниловского района 28 октября. Не будет вещания с 9.00 до 15.00 29 октября в Серафимовиче.