Ночью заморозки до -7 градусов: погода в Волгограде и области 26 октября

Конец октября будет холодным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последняя неделя октября в Волгограде и области будет холодной. Синоптики обещают ночные заморозки, туманы и сильный ветер. Во вторник, 26 октября, лучше одеваться теплее. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, днем ожидается максимум +9 градусов, а в темное время суток температура опустится аж до -9. Но это касается отдельных районов области.

В Волгограде 26 октября по прогнозам синоптиков ночью будет -2...-4°, днем +5...+7°. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. А вот на территории региона температура воздуха ночью -2...-7, местами +3...-2º, днем +4...+9°. При этом ожидаются туманы, изморозь. Ветер будет сильнее – до 13 м/с.