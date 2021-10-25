Новые ограничения по коронавирусу ввели в Волгоградской области с 25 октября

Масочный режим никто не отменял. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно постановлению губернатора, с 25 октября 2021 года в Волгоградской области ввели новые карантинные ограничения по коронавирусу. С этого дня без QR-кода, документа о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста не пустят в кафе, рестораны и остальные заведения общепита. Непривитых не отправят в командировку, не пустят в бани и сауны, в междугородный автобус, билеты тоже не продадут. А в торговых и развлекательных центрах отключат Wi-Fi, чтобы не привлекать молодежь в нерабочие дни, которые объявили в регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Уже неделю, с 18 октября 2021 в Волгограде и области закрыты для непривитых от коронавируса и непереболевших кинотеатры, театры, музеи, прочие учреждения культуры и сферы развлечений. Такие же ограничительные меры действуют для домов отдыха, турбаз и санаториев. Без QR-кода не доступны в регионе и услуги салонов красоты, СПА, бассейнов, спортзалов и фитнес-центров. Не коснется это только детей до 18 лет.