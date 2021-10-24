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Здоровье24 октября 2021 17:45

За сутки коронавиурс убил 15 жителей Волгограда

24 октября жертвами ковида стали еще 11 заболевших из Волгоградской области
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В воскресенье, 24 октября, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 26 летальных случаях, причиной которых стал коронавирус. 15 погибших проживали в городе-герое, еще 11 умерших – жители региона. Три не справившихся с ковидом пациента проживали в Светлоярском районе, по два – в Котельниковском и Фроловском, по одному в Волжском, а также Еланском, Иловлинском, Суровикинском районах. Всего с начала пандемии болезнь убила 3353 волгоградца.

Что касается географии распространения коронавиурса, то в каждом районе много заболевших. Сегодня госпитализировали сотни человек, почти у четырех сотен обнаружили коронавирус. Больше всего инфицированных в Волгограде (105) и Волжском (70).