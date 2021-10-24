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Происшествия24 октября 2021 15:44

Под Волгоградом четыре месяца ищут 41-летнего мужчину

Александр Толстиков ушел из дома 10 июня и не вернулся
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области разыскивают 41-летнего Александра Сергеевича Толстикова из поселка Светлый Яр. Мужчина пропал 10 июня 2021 года, с тех пор о нем ничего неизвестно. Родные обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. В социальных сетях добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировку на волгоградца.

Как сообщили «КП-Волгоград» поисковики, в день исчезновения на Александре были темно-синие джинсы и черная кофта с рисунком волка, бежевые кеды и кепка красного цвета. Сам мужчина обычного телосложения, рост примерно 170 сантиметров, волосы темно-русые, карие глаза.

Любая информация будет важной. Сообщить ее можно по телефонам 112 (экстренные службы) и 8-800-700-54-52.