Под Волгоградом в жестком ДТП фуры и «ВАЗа» погиб 61-летний водитель

Виновник смертельной аварии выехал на встречку Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла утром 23 октября на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе Волгоградской области. в ДТП с фурой погиб 61-летний водитель «ВАЗа» из Ростовской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, на 160-ом километре автомагистрали 31-летний мужчина за рулем грузовика «МАН» решил пойти на обгон едущего перед ним транспорта и выехал на полосу встречного движения. Этот опасный маневр стоил другому водителю жизни.

- 31-летний водитель «МАН» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «ВАЗ-2114 под управлением 61-летнего жителя Ростовской области. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался, - уточнили в ГУ МВД.