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Общество24 октября 2021 12:51

«Снимал почти неделю»: в сети появился двухминутный ролик ночного Волгограда

Оператор Владимир Одинцов показал, как кипит жизнь города-героя в темное время суток
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: скрин с видео Владимира Одинцова.

Фото: скрин с видео Владимира Одинцова.

Живой, яркий, динамичный Волгоград увидели горожане в двухминутном ролике, снятом оператором Владимиром Одинцовым. Он показал, как выглядит город-герой в темное время суток. Четыре ночи потратил волгоградец, чтобы запечатлеть самые красивые виды. Результаты работы поражают своей красотой. В кадр попали танцующий мост, торговые центры, храм Александра Невского, ЦПКиО, Астраханский мост, набережная, проезжие части.

- Я снимал четыре ночи, на монтаж ушло два дня. Использовал 4К-видеокамеру и квадрокоптер. Многие подходили и интересовались, хотели попасть в кадр. Я объяснял, что таймлапс – это такая съемка, где одна минута реальной жизни меньше секунды на видео. В итоге машины, колесо обозрения, люди двигаются в ускоренном режиме, - объяснил «КП-Волгоград» Владимир Одинцов.

По словам автора видео, идея снять Волгоград ночью пришла давно.

- Это испытание себя. Ведь в темное время суток есть одна большая сложность – мало света, но мне удалось реализовать задуманное, - резюмировал волгоградец.

Смотреть видеосюжет
Ночной Волгоград
Ночной Волгоград
Каким был Волгоград осенью 2021г. Снято на Panasonic CX350, Dji Mavic 2 Pro https://vk.com/va.odintsov @cameraman.volgograd