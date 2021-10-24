«Снимал почти неделю»: в сети появился двухминутный ролик ночного Волгограда

Фото: скрин с видео Владимира Одинцова.

Живой, яркий, динамичный Волгоград увидели горожане в двухминутном ролике, снятом оператором Владимиром Одинцовым. Он показал, как выглядит город-герой в темное время суток. Четыре ночи потратил волгоградец, чтобы запечатлеть самые красивые виды. Результаты работы поражают своей красотой. В кадр попали танцующий мост, торговые центры, храм Александра Невского, ЦПКиО, Астраханский мост, набережная, проезжие части.

- Я снимал четыре ночи, на монтаж ушло два дня. Использовал 4К-видеокамеру и квадрокоптер. Многие подходили и интересовались, хотели попасть в кадр. Я объяснял, что таймлапс – это такая съемка, где одна минута реальной жизни меньше секунды на видео. В итоге машины, колесо обозрения, люди двигаются в ускоренном режиме, - объяснил «КП-Волгоград» Владимир Одинцов.

По словам автора видео, идея снять Волгоград ночью пришла давно.

- Это испытание себя. Ведь в темное время суток есть одна большая сложность – мало света, но мне удалось реализовать задуманное, - резюмировал волгоградец.