Под Волгоградом в перевернувшемся кроссовере пострадали дети 3, 5 и 8 лет

Четыре человека, в том числе три ребенка, пострадали в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области вечером 24 октября. На трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинск» перевернулся «Митсубиси Паджеро Спорт». Это случилось на 28 километре автодороги Р-260. Проезжавшие очевидцы вызвали «скорую», с места аварии госпитализировали детей 3, 5, 8 лет, а также 43-летнего пассажира.

- По предварительной информации, в 18-43 часов 42-летняя женщина-водитель ехала со стороны Калача-на-Дону в сторону Волгограда, не справилась с управлением, совершила съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.